Dos muertos y 20 heridos en un tiroteo a la salida de un concierto en Miami

Tres personas armadas con fusiles de asalto dispararon este domingo indiscriminadamente contra los asistentes a un concierto de rap en Hialeah (EE.UU.) matando a dos e hiriendo a una veintena en el segundo tiroteo masivo en 24 horas en Florida, que arranca de la peor manera un verano que la Policía prevé «violento».

Pasada la medianoche del sábado, los asistentes al concierto en un salón de banquetes de Hialeh, ciudad en el noroeste de Miami cuya población es mayoritariamente latina, que estaban en el exterior del local vieron cómo un vehículo se detuvo y tres personas salieron del automóvil y comenzaron a disparar.

El director de la Policía del condado de Miami-Dade, Alfredo «Freddy» Ramírez, indicó a través de su cuenta de Twitter que se trató de un «acto cobarde y selectivo» de violencia armada.

El agente lamentó que los «asesinos a sangre fría» dispararon «indiscriminadamente contra una multitud» que estaba en el exterior del salón de banquetes El Mula.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.