Dramático momento en que dos adolescentes escapan de un edificio en llamas

El dramático momento en que dos adolescentes escaparon por la ventana de un apartamento de un edificio en llamas en Nueva York quedó registrado en video.

En las imágenes se observan como los dos hermanos, de 18 y 13 años, en medio de las espesas nubes de humo y las llamas, consiguen desesperadamente salir del departamento del cuarto piso de su edificio de 14 pisos en Nueva York.

Primero, una joven vestida de negro logra salir por una ventana rota y se colgó del alféizar a unos 15 metros del suelo. De inmediato, se agarra a un estrecho tubo amarillo sujeto al edificio mientras varias personas extendían lo que parecía ser una sábana. Su hermano, de 13 años, la siguió y quedó muy cerca de resbalar.

WATCH: Dramatic video of teens escaping apartment fire on Avenue D in East Village. NYC fire officials say a 13y/o boy and 18y/o female shimmy down a construction conduit down the side of a building@ABC7NY pic.twitter.com/FcG9iPxGtq