Iván Duque conversó este 8 de septiembre de 2022 con CNN en su primera entrevista como expresidente de Colombia. Entre otras cosas, Duque reveló lo que sería su principal satisfacción luego de cuatro años de gobierno y, por el contrario, habló de su gran frustración.

El exmandatario mencionó que se siente satisfecho por, según él, haber cumplido con más del 80% del plan de desarrollo que propuso y más del 90% de un plan de gobierno. Po su parte, expresó que una gran frustración es “no haber visto durante mi cuatrenio la caída de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela”.

Duque destacó que gran parte de su política exterior se enfocó en luchar contra el actual régimen venezolano, país vecino de Colombia. “Yo enfrenté a ese bandido”, recalca Duque refiriéndose a Maduro. Incluso mencionó que fue él quien lo denunció ante la Corte Penal Internacional.

“Tengo una gran frustración y es no haber visto durante mi cuatrenio la caída de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela”: El expresidente Iván Duque dijo en entrevista para CNN que si bien él no piensa en fracaso si lo frustra él hecho de no haber visto caer a Nicolás Maduro pic.twitter.com/nxs8K7tBB5