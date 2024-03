Marlon ‘Chito’ Vera, vestido con la camiseta de la Tricolor, habló sobre las expectativas que tiene de la pelea contra el estadounidense Sean O’Malley y su aspiración de obtener el título de campeón de peso gallo de la UFC.

Ambos peleadores confían en que ganarán este título mundial. Por ejemplo, este 6 de marzo de 2024, cuando la prensa le preguntó a O’Malley sobre el combate con el ‘Chito’ Vera, el luchador estadounidense dijo con seguridad «voy a dormirlo».

El peleador ecuatoriano se refirió a esas declaraciones emitidas por su contrincante. “Las palabras de Sean O’Malley son tal vez una táctica para entrar a mi cabeza. Creo que si cualquier ser humano se enfoca mucho en lo que dicen los demás no va a llegar a nada. Lo que diga un tipo como él, me lo podría pasar por los huevos no”, dijo el ‘Chito’.

“Estoy preparado para el sábado. Trato de mantener mi cabeza fría y no dejarme calentar por palabras. Se lo fuerte que soy y lo mucho que me he preparado”, añadió el ecuatoriano.

También dijo “será una pelea dura, pero creo en la experiencia, he peleado con los más fuertes y más altos de la edición y eso me da un extra el día sábado”.

La pelea entre los dos luchadores de la UFC está prevista para el sábado 9 de marzo de 2024 en el Kaseya Center, en Miami. La cartelera comenzará a las 22:00 y el combate del ecuatoriano sería a partir de medianoche (hora de Ecuador).

La preparación del ‘Chito’ Vera para el combate

Marlon ‘Chito’ Vera dijo que vino a esta pelea “más preparado que nunca” para coronarse campeón. Dijo que está con la mejor mentalidad y con su salud al 100%. “Voy a salir fuerte y enfocado”, señaló.

Cuando le preguntaron sobre el cardio de O’Malley, El ecuatoriano dijo “te puedo garantizar que él no está corriendo 15 millas como yo y si su cardio está bien no lo sé, pero el mío sí, tengo pulmón de tiburón, te lo puedo asegurar”.

El ‘Chito’ Vera es fan del encebollado

Después de la pelea O’Malley, ‘Chito’ dijo que irá a comer un encebollado. “Tengo como tres semanas que no como uno y ya me hace falta”, señaló con una sonrisa en su rostro.

También dijo que ganará porque quiere “darle esperanza a la gente y darle una razón para que el pueblo ecuatoriano sonría”.

“Como ecuatoriano quiero llevarle esa victoria a Ecuador, quiero llevarle ese cinturón a Ecuador y es algo que me hace levantarme todos los días con ganas”.

