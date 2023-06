Ecuador se suma al Acuerdo Artemis de la NASA para la exploración de la Luna y Marte

Este miércoles 21 de junio de 2023, Ecuador suscribió su adhesión al Acuerdo Artemis, una iniciativa internacional que impulsa la colaboración para el aprovechamiento de la industria aeroespacial y la exploración de la Luna y Marte. Esto tras la firma del convenio por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Gustavo Manrique Miranda, informó la agencia espacial estadounidense NASA.

«Ecuador suma su voz a un grupo diverso y creciente de naciones comprometidas con la noción de la rápida expansión de la humanidad en el espacio», aseguró Karen Feldstein, directora asociada de la NASA para relaciones internacionales.

