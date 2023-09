Ecuador está listo para enfrentar a Uruguay en Quito por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. La Celeste se encuentra viajando a Guayaquil, donde se concentrará hasta el encuentro de este martes 12 de septiembre del 2023.

En rueda de prensa, el entrenador español Félix Sánchez Bas indicó que los seleccionados se encuentran trabajando a un muy buen nivel y están muy motivados. Además, indicó que Uruguay es un equipo muy organizado, competitivo y con grandes jugadores.

La Tri se entrenó esta mañana en la Casa de la Selección Ecuatoriana de Fútbol con la plantilla completa y se prevé que en la tarde se defina la alineación que usarán para medir a los uruguayos. Mientras que los dirigidos por Marcelo Bielsa tuvieron su último entrenamiento en el Complejo Celeste de Motevideo y al medio día partió a Guayaquil.

Para el encuentro por eliminatorias, Uruguay no contará con la presencia del mediocampista Emilia Martínez por una lesión muscular. Sin embargo, esta baja no los afectaría porque el futbolista de 24 años no ha sido titular en la última alineación de Bielsa ante Chile.

Experiencia vs. juventud

En este encuentro, que se llevará a cabo a las 16:00 del estadio Rodrigo Paz Delgado, se medirán Enner Valencia y Darwin Núñez, en un duelo lleno de experiencia y juventud en las eliminatorias.

El ecuatoriano de 33 años de edad del Internacional (Brasil) ha anotado 167 goles en su paso por clubes de Ecuador, México, Turquía y Brasil. Con la Selección ha disputado 80 partidos y es el máximo anotador con 40 goles.

Mientras que el uruguayo de 24 años del Liverpool (Inglaterra) ha conseguido 96 tantos en clubes de Uruguay , España, Portugal e Inglaterra. Su camino en la selección recién empezó, pero ya cuenta con tres goles en 16 partidos.

