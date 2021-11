Eduardo Mullo y Luis Guanotasig recuperaron libertad por caso 30S

Eduardo Mullo y Luis Guanotasig, expolicías condenados a 12 años de reclusión por tentativa de magnicidio, recuperaron su libertad tras ser declarados inocentes.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Mullo y Guanotasig comentaron sobre el caso que los envió a prisión.

Luis Guanotasig dijo que ha preguntado al expresidente Correa Por qué les ha hecho tanto daño a él y sus compañeros.

«Tanto odio contra la gente del pueblo, la gente humilde. Utilizar todo el poder del Estado, la justicia manipulada, conseguir pruebas falsas. Todo un show solamente por la ambición del poder», afirmó Guanotasig.

Por su parte, Eduardo Mullo resaltó que siempre dijo desde el principio que lo sentenciaron a 12 años de prisión por una foto.

«Esa foto, dentro del proceso, cuando contrataron al perito Mario Grillo, estrella del gobierno y fiscalía, en sus conclusiones dice que Eduardo Mullo está en una actitud pasiva, contemplativa, sin un arma de fuego, sin el uniforme de la Policía Nacional, no agrede a ninguna persona ni realiza gestos o insinúa a las demás personas a actos indebidos», resaltó.

«Ese informe era suficiente para la inocencia de mi persona. Pero como el fiscal Gustavo Benítez llevaba la causa, él presentó en la audiencia ante los jueces lo que convenía a fiscalía. En la audiencia los jueces no actuaron en derecho, ética ni profesionalismo. Ellos actuaron a órdenes del gobierno de Rafael Correa. Porque querían tener culpables y no les importaba si era gente inocente. Desde el inicio sabían que éramos inocentes. Y a pesar de no tener pruebas suficientes, me sentencian a 12 años de reclusión mayor», sostuvo Mullo.

