EE.UU. confirma la muerte de soldados durante entrenamiento

El Cuerpo de Marines de Estados Unidos confirmó, este jueves 8 de febrero del 2024, el fallecimiento de cinco soldados por un accidente aéreo mientras realizaban un ejercicio de entrenamiento militar en California.

A través de un comunicado, el grupo perteneciente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó que ya han comenzado los esfuerzos para recuperar los restos de los marines y el equipo y se está llevando a cabo una investigación sobre lo sucedido.

Los fallecidos eran infantes de marina que estaban realizando un ejercicio como parte de su entrenamiento militar. Formaban parte del Escuadrón 361 de Helicópteros Pesados y cuando se produjo el suceso volaban en un helicóptero CH-53E Super Stallion desde la base aérea de Creech hasta la estación aérea de Miramar en San Diego.

«Con gran pesar y profunda tristeza comparto la pérdida de cinco destacados Marines de la 3ª Ala de Aviación Marina y de los ‘Tigres Voladores‘ mientras realizaban un vuelo de entrenamiento» el martes por la noche, dijo el mayor general Michael Borgschulte, comandante de ese destacamento aéreo, en un comunicado.

We offer our most heartfelt sympathy and support to the families and friends of the Marines who are now confirmed deceased in yesterday's CH-53E mishap. https://t.co/d5p23fzVcG