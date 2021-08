El colombiano Egan Bernal (Ineos) volvió a perder tiempo respecto a sus rivales directos en la décima etapa de la Vuelta a España.

El ganador del Tour 2019 y del Giro 2021 trató de contestar al ataque de Roglic en la subida a La Almachara; pero el de Zipaquirá reventó y perdió 37 segundos.

«Dejando a un lado el tiempo que perdí, me sentí bien en la subida y tuve buenas piernas, hasta que me quedé. Salir al ataque de Roglic fue un poco el impulso de corredor, me sentía bien y salí detrás de él, eso es el ciclismo: atacar y luego reventar», explicó en la meta.

El Ineos no tuvo su mejor día, ya que junto a Bernal entró su compañero Adam Yates, quien se dejó en meta el mismo tiempo.

«Había que estar a la expectativa porque podía pasar de todo. La carrera podía ir tranquila con la fuga o volverse loca, hay que estar preparado para todo. La idea de que se metieran en la fuga Narváez y Van Baarle era que intentaran ganar la etapa, que es otro objetivo del equipo», señaló.

Bernal dijo no sentirse afectado por el calor, pero espera con esperanza las etapas decisivas de Asturias, donde el tiempo puede tener influencia.

«El calor no me sienta tan mal, espero defenderme bien en Asturias también, aunque luego igual el frío me sienta peor. Hay que ir día a día», dijo Egan Bernal.

Eiking:»Creí que haría falta un milagro para ser líder»

El noruego Odd Christian Eiking (Intermarché), nuevo líder de la Vuelta, apenas se podía creer la imagen de verse con la camiseta roja, pensaba que «haría falta un milagro», ya que empezó la etapa a más de 9 minutos en la general. Una vez en carrera, las cosas cambiaron. Los milagros, a veces llegan.

«Ya tuvimos la roja con (el estonio) Rein Taaramäe en la tercera etapa, así que esto es un plus especial para mí. No podía esperar ser líder de la Vuelta antes de la salida. Estaba a 9 minutos en la general y casi haría falta un milagro para coger la camiseta roja. Escuché en mi auricular 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos … Y luego, al final, entendí que esto era realmente posible», explicó el líder en meta.

Eiking (Stord, 26 años), tuvo que marcar dentro de la escapada de 31 hombres al francés Guillaume Martin, el único que podía privarle de la roja, ya que estaba cerca en la general.

» Guillaume Martin es un gran escalador. Acaba de salir de un top 10 en el Tour de Francia. Sabía que estaría cerca, así que le eché el ojo. Traté de conseguir la mayor cantidad de minutos posible al final. No puedo describir lo que esto significa, es realmente muy grande», concluyó. EFE

