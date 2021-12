El actor James Franco reconoció su adicción al sexo

Luego de haber pagado al menos 2 millones de dólares a sus demandantes, el actor James Franco habló públicamente sobre las acusaciones relacionadas a su conducta sexual inapropiada, la cual realizaron en su contra dos estudiantes de su escuela de actuación, Studio 4.

«Cuando era adolescente era adicto al alcohol. Me metí en muchos problemas, pero me volví sobrio a los 17 años. Tres años después, estaba en un programa de televisión y me sentía genial. Era algo nuevo, una nueva fuente para llenarme, como cuando era joven. Era como si simplemente no supiera cómo llevarme bien en el mundo. No sabía cómo hablar con la gente y el alcohol era la mejor solución», expresó Franco en una entrevista concedida a The Jess Cagle Podcast.

«Cuando no pude usar alcohol para llenar ese agujero, fue como: ‘¡Oh! ¿Éxito? ¿Atención? Esto es genial’. Y así, de una manera extraña, me volví adicto a la validación, supongo, o al éxito. Y luego, otra cosa que sucedió a lo largo del camino de tratar de tener éxito y escalar a lo alto de esa montaña fue que la atención y el éxito con las mujeres también se convirtió en una enorme fuerte de validación para mí. El problema con eso es que, al igual que ocurre con cualquier droga o adicción, nunca es suficiente», agregó.

¿Cómo reconoció su adicción al sexo?

Asimismo, reveló que pudo reconocer su adicción luego de leer un libro en el que hablaban sobre el sexo y la adicción al amor.

«Cuando leí este libro, sentí como si me hubieran pegado un balazo. Dije: ‘Oh, Dios mío, ese soy yo», recordó Franco.

Y agregó: «Es una droga muy poderosa y me enganché a ella durante 20 años. Tuve novias, pero le fui infiel a cada una de ellas. Las engañé a todas hasta que llegó Isabel [Pakzad, su actual pareja]», añadió.

Las obligó a filmar actos sexuales

En 2019, Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal aseguraron que el actor las obligó a filmar actos sexuales explícitos.

En la demanda se acusaba a Franco de «sexualizar su poder y fama dando la oportunidad a aspirantes a actores de empleo en cine y televisión a cambio de desnudez explícita, sexo y, como él mismo expresó, ‘empujar los límites«.

