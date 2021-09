El boxeador Manny Pacquiao anuncia su candidatura a presidente en Filipinas

La estrella del boxeo y senador filipino, Manny Pacquiao, concurrirá como candidato a presidente en las elecciones de 2022 en Filipinas tras la nominación en un congreso celebrado por su partido, PDP-Laban.

«Sí, acepto», dijo Pacquiao, de 42 años, en un discurso delante de una pantalla gigante en la que se podían ver vídeos de combates del púgil filipino. Pacquiao ostenta un récord de doce títulos mundiales en ocho categorías diferentes.

Pacquiao, elegido congresista en 2010 y senador en 2016, fue aliado y compañero de partido del presidente filipino, Rodrigo Duterte; pero en junio criticó al mandatario por no enfrentarse a Pekín en el conflicto diplomático por las disputadas aguas del mar de China Meridional.

I boldly accept the challenge of running as PRESIDENT of the Philippines. We need progress. We need to win against poverty. We need government to serve our people with integrity, compassion and transparency. The time is now. I am ready to rise to the challenge of leadership. 🇵🇭 pic.twitter.com/suN1zFTxyW