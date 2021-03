El cineasta Woody Allen volvió a negar, en una entrevista recientemente publicada, que haya abusado sexualmente de su hija Dylan Farrow. El neoyorquino expresó su posición sobre las acusaciones en una conversación que tuvo con Lee Cowan, de «CBS Sunday Morning».

La entrevista tuvo lugar el verano pasado y en ella Allen vuelve a ratifican su inocencia por un supuesto abuso que estalló en 1992. Desde que se hicieron públicas las acusaciones de su hija, el cineasta fue investigado por la policía estatal en Connecticut, donde viven su expareja Mia Farrow y sus hijos.

Allen calificó el caso como ‘absurdo’ y sostuvo que “el desprestigio se ha mantenido». «Siguen prefiriendo aferrarse, si no a la idea de que abusé de Dylan, a la posibilidad de que abusé de ella. Nada de lo que hice con Dylan en su vida podría ser malinterpretado como eso», expresó.

En el documental «Allen contra Farrow», emitido por HBO, la víctima relata el drama que tuvo que pasar y en él existe hasta un testimonio grabado por Mia Farrow, expareja de Allen, en el que Dylan detalla el supuesto abuso que sufrió. «Creo que ella lo piensa», dijo el también actor sobre su hija.

«Era una buena chica, y creo que lo piensa. No creo que se lo esté inventando, no creo que esté mintiendo. Creo que ella lo cree». Las expresiones de Allen concluyeron luego de hablar de la poca relación que tuvo con Mia durante sus 10 años de matrimonio y proclamando que no le importa lo que la gente piense de él.

Fuente | Deustche Welle/