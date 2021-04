El disco sigue vivo

Es imposible que muera uno de los géneros más influyentes y pegajosos de los últimos tiempos. Sigue vivo, sonando al máximo, en listas como esta.

Dicen que la musica disco desapareció después de que la gente se declarara hastiada de escuchar cómo este género saturaba la radio en los años setenta, después de que una multitud celebró ver una pila de álbumes explotar en medio de un partido de baseball en lo que se conoció como “Disco Demolition Night”. Dicen que apenas llegó 1980, la música disco estaba prácticamente muerta.

Pero la verdad es que el disco nunca se fue. Este fantástico género sigue circulando, sigue sonando, recordándonos de una época en la que los zapatos de plataforma y los pasos elaborados estaban de moda. ¡Es un género que, casi cincuenta años después, todavía nos puede mover a su ritmo!

Para celebrar las grandes canciones y a los grandes artistas de un género que debería volver a las pistas de baile lo más pronto posible, traemos esta playlist con los gigantes del disco.

Esta lista es el Studio 54 de la música, con los mejores nombres listos para ponerlo a bailar: el contagioso ritmo de ABBA en Gimme! Gimme! Gimme! que nos invita a soltar nuestro cuerpo, la aguda y sensual voz de los Bee Gees en More than a woman , el groove de Kool & The Gang en Get Donw On It que nos hace querer patinar a su ritmo.

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.