El durísimo comentario de periodista argentino a Cavani por decirle no a Boca

“Te equivocaste feo Cavani, ni olvido ni perdón, la hiciste mal” dijo el periodista Gringo Cingolani en su análisis en TyC Sports, sobre el no fichaje del uruguayo en Boca Juniors.

“Jugaste con la ilusión de millones de hinchas que tiene Boca en la República de Argentina” prosigue Cingolani.

El periodista recordó que Edinson Cavani ya le había dicho no al club xeneize anteriormente y justificó esa respuesta porque al uruguayo le llegó la propuesta del Manchester United, “entendible” precisó.

De acuerdo a Cingolani, fue el representante de Cavani quien agitó la negociación, “fue tu representante el que llamó a Riquelme y el que fogoneó a la prensa de Uruguay diciéndole que le habías dado el sí a Boca. Usaste a Boca”, dijo.

“Tu nombre hubiese prestigiado el fútbol argentino, pero tu rendimiento mucho no me dice. Si equipos de la segunda y tercera línea de Europa no te están llamando por algo será”, continuó el comentarista.

Gringo añadió que se hizo todo lo que el delantero pedía para llegar a Argentina pero a última hora se negó a firmar con Boca. Para rematar su comentario en televisión, el comentarista dijo: “En unos años caminarás por Buenos Aires y vas a pasar inadvertido. Si hubieras jugado en Boca, nunca hubieras caminado solo”.

"Cavani, algún día caminarás por Buenos Aires y vas a pasar inadvertido… Esto te lo aseguro: si hubieras jugado en Boca, NUNCA HUBIERAS CAMINADO SOLO" pic.twitter.com/dD8kIg5s3B — Gringo Cingolani sin contexto (@cingolanibot) August 8, 2022

Respuesta de Edinson Cavani

Este lunes el delantero uruguayo hizo algunas aclaraciones sobre la decisión de decirle no a Boca, en una entrevista con la cadena ESPN.

“La decisión es puramente mía, no necesito dar detalles, pero el problema no fue el dinero ni con (Juan Román) Riquelme (vicepresidente boquense”, señaló Cavani.

Peñarol quiere a Cavani y a Cáceres

Mientras, Leonardo Ramos, DT de Peñarol, reveló que le hecho una “oferta” a Cavani y a Martín Cáceres para jugar en su equipo y prepararse rumbo al el Mundial. El antiguo técnico del Barcelona SC dijo: “Voy a hablar con ellos, a intentar convencerlos para que vengan con nosotros. La llamada puede llegar a ser en las próximas horas”.

