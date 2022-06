El emotivo regalo de Karol G para Anahí después de su show en México

Karol G y Anahí brindaron un show inolvidable en la Ciudad de México al interpretar uno de los más grandes éxitos de la banda RBD, «Sálvame». Las artistas y fanáticos se emocionaron hasta las lágrimas.

La colombiana expresó su agradecimiento a la exintegrante de RBD por aceptar compartir el escenario y cumplir uno de sus sueños. Asimismo, Anahí se mostró muy contenta por regresar a los escenarios después de 11 años y por ello agradeció a la ‘Bichota’ por la oportunidad.

«Si … todavía estoy llorando… no había posteado este video por que lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también !!!», escribió la interprete de Provenza junto al video que muestra la presentación.

Publicación que fue respondida por Anahí con el siguiente mensaje: «Me va a explotar el corazón !!! No puedo expresar con palabras lo q me regalaste, el momento que llevare en el alma por siempre ! Eres tan grande y tan única que me diste el honor de compartir tu escenario , tu público!».

«EL REGALO MÁS HERMOSO»

Karol G no solo dedicó emotivos mensajes a Anahí, sino que también le regalo un ramo de flores y un collar en forma de corazón, el mismo que tiene tatuado en uno de sus brazos.

La también actriz mexicana compartió el obsequio en sus historias de Instagram. «Es que la amo. Acabo de recibir el regalo más hermoso!», escribió.

El corazón con espinas tiene un significado muy especial para Karol G pues se lo realizó en una etapa muy vulnerable de su vida.

«La gente no sabe que este tatuaje es la apertura de mi álbum. Quiero decir, literalmente, muchas cosas parten de aquí. El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho. Me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera, para Carolina«, dijo la interprete de «Provenza» en entrevista con la revista Allure.