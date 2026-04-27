¿Prohibir redes sociales a menores en Ecuador?; expertos lo analizan en De Lunes a Lunes

El uso de redes sociales para menores se analizó en el programa De Lunes a Lunes.

El debate sobre prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años vuelve a tomar fuerza. César Febres Cordero, José Hidalgo, María del Carmen Rodrigo y Anabel Guerrero, debatieron en torno a este tema en el programa De Lunes a Lunes de este 27 de abril de 2026.

Psicólogos, expertos en género y analistas coinciden en que la medida podría ser útil, pero advierten que por sí sola no resolvería el problema del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes.

Durante el análisis hubo coincidencia en que restringir el acceso a redes sociales podría ser positivo, siempre que esté acompañado de acciones desde la familia, la educación y el Estado.

Sin embargo, los expertos insisten en que una prohibición sin acompañamiento no sería efectiva. “Las prohibiciones por sí solas nunca funcionan”, advirtieron, al comparar este tipo de medidas con otras restricciones sociales que no han logrado eliminar conductas.

Adicción a redes sociales y menores

Desde la práctica clínica, María del Carmen Rodrigo alertó que los adolescentes, especialmente menores de 16 años, son más vulnerables a desarrollar dependencia a las plataformas digitales.

Esto se debe,dice, a que los algoritmos están diseñados para generar enganche y permanencia. A esto se suma que muchos padres desconocen el alcance real de estos sistemas.

Incluso herramientas como el control parental pueden ser fácilmente eludidas por los menores, quienes encuentran alternativas para conectarse desde distintos dispositivos.

Riesgos: crimen, explotación y reclutamiento

Uno de los puntos más críticos del debate es el uso de plataformas digitales por parte de estructuras delictivas.

Anabel Guerrero, directora del Centro de Justicia y Género, indicó que las redes sociales, aplicaciones de mensajería e incluso videojuegos están siendo utilizados para el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, así como para delitos como trata de personas y explotación.

Ante este escenario, plantean que la alfabetización digital debe ser una política pública liderada por el Estado, con participación del sistema educativo.

Para César Febres Cordero, el problema también responde a cambios estructurales en la dinámica social. La falta de tiempo de los padres, la ausencia de redes familiares cercanas y entornos inseguros han llevado a que muchos niños pasen más tiempo frente a pantallas.

Aunque se discute la posibilidad de implementar una ley en Ecuador para restringir el acceso a redes sociales en menores, los especialistas coincidieron en que se trata de una solución de corto plazo.

A largo plazo, sostienen, el enfoque debe centrarse en educación digital, acompañamiento familiar y cambios en el modelo educativo.