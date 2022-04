El inédito video de la reacción de Jada Pinkett tras el bofetón de Will Smith a Chris Rock

Después de una semana del bofetón de Will Smith a Chris Rock en los premios Óscar, los videos del insólito hecho continúan viralizándose. En esta ocasión, un clip muestra la reacción de Jada Pinkett Smith.

Hasta hace unos días se sabía muy poco de lo que pensaba Jada sobre la situación y cuál habían sido sus reacciones en ese momento pues toda la atención se centró en Will.

Además, en las imágenes oficiales, desde el momento del bofetón las cámaras no enfocaron a Jada Pinkett Smith y su presencia fue prácticamente omitida.

No obstante, en redes sociales se viralizó un vídeo en donde se observa muy de cerca la reacción de la actriz en el momento de la agresión.

El video, que está siendo filmado por alguien sentado detrás de la pareja, inicia cuando Will Smith retorna a su asiento, después de propinar el golpe a Chris Rock. En las imágenes se observa como mientras el comediante intentaba reaccionar al golpe, Jada se inclina hacia adelante y luego hacia atrás como si se estuviera riendo.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce si esa es la reacción, pues por el contexto de la situación podría tratarse de otro gesto.

Las imágenes que se viralizaron en TikTok ya circulan por Twitter e Instagram, e inlucos varias calebridades han compartido el video, entre ellos el actor Michael Rapaport.

«La gente decía que Will Smith estaba protegiendo a Jada. ¿Por qué Jada no estaba protegiendo a Will de arruinar literalmente toda su carrera? Mi esposa habría estado peleando conmigo antes de que me sentara por hacer un agujero de mí mismo y de nuestra familia», escribió en la publicación del video en su cuenta de Instagram.