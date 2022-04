La Academia de Hollywood acepta la «renuncia inmediata» de Will Smith

La Academia de Hollywood recibió y aceptó la «renuncia inmediata» del actor Will Smith tras la polémica bofetada al comediante Chris Rock, informó este viernes el presidente de la institución, David Rubin, en un manifiesto recogido por Efe apenas una hora después del comunicado del actor.

«Continuaremos avanzando con nuestro procedimiento disciplinario contra el señor Smith por la violación de los códigos de conducta de la Academia de cara a la junta directiva estipulada para el 18 de abril«, concluyó Rubin en su respuesta.

Academy president David Rubin has replied to Will Smith's resignation: “We have received and accepted Mr. Will Smith’s immediate resignation from the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.” https://t.co/2CgbhGmtNs pic.twitter.com/vnJMJWAIap