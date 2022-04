Antonio Valencia: «Quisiera que la juventud tome otro camino»

Antonio Valencia se pronunció en sus redes sociales tras la detención de Gabriel Cortez, futbolista del Barcelona SC, y envió un poderoso mensaje al país.

El ex capitán de la Selección y del Manchester United lamentó la situación y pidió que todos luchemos para que la «juventud no se pierda» y mejorar la nueva generación.

«El día de hoy, he visto una noticia muy triste. Y deseo que esto no sea verdad de todo corazón.

Quisiera que la juventud tome otro camino y no se haga más daño. Que sepan que tienen el preciado tesoro de vivir y que valoren cada minuto de sus vidas«, inició el corto pero poderosos mensaje de Antonio.

Y recordó al sus seguidores que «nadie quiere esto para nuestra juventud» porque «no se lo merecen». Por ello, pidió que «luchemos para mejorar nuestra nueva generación» y «no dejemos que se pierda», culminó el texto que fue publicado en su cuenta de Instagram junto a un video donde está entrenado a los jóvenes talentos de su club.

El clip, que fue compartido en todos sus cuentas personales de las diferentes redes sociales, tuvo gran apoyo.

Los seguidores de «El tren amazónico» los felicitaron y agradecieron por su labor para cambiar la situación de muchos jóvenes con el deporte.

«El más grande», «Crack», «Esas son las palabras de un buen líder», «Exelente reflexión», «Tu eres ejemplo», fueron algunos de las decenas de comentarios para Antonio Valencia.