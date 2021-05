Un día después del anuncio que hizo Antonio Valencia, de poner fin a su carrera como futbolista, los ecos siguen escuchándose en diferentes entornos.

Antonio Valencia anuncia su retiro del fútbol profesional

Es que el ecuatoriano Antonio Valencia brilló con luz propia en los diferentes clubes donde jugó, especialmente en el Manchester United de la Liga Premier de Inglaterra.

También fue uno de los importantes jugadores de la selección de Ecuador que logró pasaporte mundialista.

Precisamente su debut con la camiseta ‘tricolor’ tenía guardado algo especial para él. Sí, dos goles.

En los archivos de Teleamazonas consta aquella memoria de Antonio Valencia, un día después de haber anotado los goles para Ecuador ante Paraguay.

Esto fue lo que nos dijo el ahora exfutbolista, quien en ese entonces daba sus primeros pasos para brillar en el mundo.

Valencia disputó 98 partidos con la selección ecuatoriana, a la que representó en los Mundiales Alemania 2006 y Brasil 2014, así como en cuatro Copas América.

Hoy que buscaba los goles de @anto_v25 en el archivo de @DeporteTA encontré este reportaje que le hicimos al Toño un día después de su debut con @LaTri en marzo de 2005 pic.twitter.com/xso2N9igT7 — Diego Almeida (@dgo_almeida) May 12, 2021

18 años junto al balón

Valencia puso fin a una carrera de 18 años de los que 10 los pasó en el Manchester United. En Inglaterra ganó dos Ligas, una Liga Europa, una FA Cup y dos Copas de la Liga.

«Es una decisión dura porque me siento fuerte mentalmente, pero hay algo que no está bien en tu cuerpo. Es triste ver a tus compañeros entrenando al 100 por ciento y que tú tengas que salir del entrenamiento era deprimente. No es justo que mis compañeros entrenen al 100 y yo al 40», afirmó Antonio Valencia.

El futbolista reveló que el momento más lindo de su carrera fue la primera vez que pisó la cancha del estadio Old Trafford, casa del Manchester United.

«El momento más lindo fue cuando pisé por primera vez el estadio de Manchester, lo conseguí después de tres años de trabajo en el Wigan», comentó.

Valencia aseguró que lo que sigue en su vida será tomarse unas vacaciones, pero su intención será regresar al fútbol en otro rol que no especificó.