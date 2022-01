Tras la derrota en la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid (2-3), el presidente del Barcelona, Joan Laporta, bajó al vestuario. Ahí arengó a los jugadores, a los que dijo que todos los aficionados barcelonistas estaban «orgullosos» del partido que completaron.

La entidad barcelonista publicó este jueves un vídeo del discurso que el máximo mandatario del club transmitió a la plantilla y al cuerpo técnico. Lo hizo en el vestuario del estadio King Fahd International Stadium de Riad (Arabia Saudí).

En su discurso, de un minuto de duración, Laporta elogió el «talento, orgullo y capacidad de superación» que, en su opinión, mostraron todos los jugadores en el clásico de la Supercopa de España.

❝ We're very proud, this is the path ❞



