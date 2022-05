El mensaje que el Padre de Debanhi le envió a las amigas de su hija

Las investigaciones sobre la muerte de Debanhi Escobar continúan. La joven de 18 años fue hallada sin vida en la cisterna de un motel en Nuevo León, México.

Y mientras nuevas pistas son investigadas, Mario Escobar, padre de Debanhi, le envió un mensaje a las jóvenes que estaba con su hija la noche de su desaparición.

“Que digan la verdad, que no tengan miedo, que la sociedad quiere saber. Que Dios las bendiga, que eran de la edad de mi hija, que espero que tengan una larga vida como no la tuvo mi hija. Que estoy destrozado y que Dios las bendiga, que digan la verdad, si se sienten amenazadas, pues que lo hablen”, sostuvo

Autopsia

Escobar, además, reveló que existen discrepancias entre los resultados de la autopsia realizada por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León y la que su familia solicitó de manera independiente.

Según Escobar, los resultados de la necropsia particular indican que la muerte de Debanhi no fue accidental. “Bueno, hay muchas diferencias, son más de tres. Las va analizar la Fiscalía y puntualmente ellos deben determinar que no fue un accidente, que no cayó ahí sola”, mencionó

Una de las inconsistencias entre ambos exámenes es que el dictamen de la Fiscalía de Nuevo León indicó que Debanhi llevaba puestos sus zapatos al momento de caer en la cisterna, mientras que la autopsia independiente reveló lo contrario.

“Sí hay diferencias, desde los tenis que no estaban puestos o ceñidos en los pies de mi hija. Ahí ya encontramos una diferencia muy puntual, que de alguna manera se tiene que analizar y verificar por qué no estaban puestos, ya de ahí podemos sacar muchas conclusiones”, comentó el padre de la joven.

Amigas de Debanhi cuentan su versión

Sarahí e Ivonne, las jovenes que estaban con Debanhi Escobar horas antes de su desaparicon, aseguraron en una entrevista que la joven se puso muy «agresiva» durante la fiesta a la que asistieron el 8 de abril en Nuevo León

Sarahí relató que ella fue amiga de Debanhi desde hacía cuatro meses y salían a fiestas desde marzo. Ivonne dijo que ella trabajaba con Sarahí y conoció a Debanhi esa noche.

Escuche a continuación sus declaraciones

