El Superbowl LVI, el más visto en Estados Unidos en los últimos 5 años

El Superbowl LVI, ganado por Los Angeles Rams contra los Cincinnati Bengals (23-20), registró un promedio de espectadores de 112.3 millones en Estados Unidos.

Supone el mejor resultado en las últimas cinco ediciones del partido que entrega el trofeo Vince Lombardi de la NFL.

La cadena NBC, que transmitió el Superbowl en Estados Unidos, tuvo un promedio de 101.1 millones de espectadores por televisión.

My long time dream was to have a career in the @NFL & win a #SuperBowl.

I failed at that.

But last night my dream came true..

in a different way ☺️

Thank you NFL, players/coaches for the amazing love & trust.

Thank U fans 🌍 for the INSANE POSITIVE ENERGY 🤯🤯🔥🔥 🎤#grateful🙏🏾 pic.twitter.com/TDXl1nziTZ