Elton John afirma que le impidieron adoptar a un niño ucraniano

Elton John le reveló a Dua Lipa en su aparición en el podcast “At Your Service” que una vez le impidieron adoptar a un niño huérfano ucraniano debido a su sexualidad.

Esta revelación lo hizo en la edición número 7 del podcast de la cantante.

Elton John y su esposo, David Furnish, intentaron adoptar a un niño de un orfanato que visitaron.

Esto ocurrió antes de tener sus propios hijos.

Pero en ese momento les dijeron que no podían porque eran homosexuales.

“Estuve cargando a este niño pequeño durante horas. Tuvimos una conferencia de prensa al final y dijeron:

‘Parece que le tienes mucho cariño a este niño pequeño. ¿Considerarías adoptarlo?’ y dije ‘¡Me encantaría!’”, dijo el cantante de 75 años.

Luego agregó que al final no les permitieron adoptar al menor

“Debido a que era gay, no se me permitió de todos modos. Después de que eso sucedió, David dijo: ‘Bueno, ¿cómo te sientes acerca de tener hijos?’ Siempre dije que no, pero este niño me estaba diciendo algo… así que decidimos tener hijos, por este niño en Ucrania”.

En el podcast el artista cuenta algunas facetas de su vida y reveló algunos detalles que también los dijo en su libro.

Anunció que padeció cáncer de próstata. También los motivos por los que estuvo más de siete años sin hablarse con su madre.

Y finalmente mencionó cómo la paternidad le cambió la vida.

En la descripción del podcast mencionan a Elton John como un icono por muchas razones:

Sus innumerables éxitos, el reciente éxito de su película biográfica «Rocket Man» y unas memorias que han dado la vuelta al mundo.

Pero su labor de defensa de la prevención, la erradicación y la desestigmatización del VIH es sin duda uno de sus esfuerzos más legendarios.