Emotiva despedida de Gerard Piqué en el Camp Nou

El defensa Gerard Piqué se despidió de manera definitiva de su afición del Camp Nou como jugador con una dulce victoria de su equipo ante el Almería por 2-0 en la jornada 13 de LaLiga.

En el minuto 83 llegó el momento más emotivo del partido, cuando la estrella del Barcelona abrazó a sus compañeros y alzó los brazos despidiéndose de sus hinchas con lágrimas en sus ojos antes de salir de un estadio en el que ha visto la mejor versión de los uno de los mejores zagueros de la historia del club catalán y los últimos años.

En el banquillo, Piqué saludó a los jugadores de manera cariñosa en el partido que cierra una etapa de su vida.

Ovación al histórico central culé.🙌🏽 Gerard Piqué sale de cambio dando fin a su etapa como futbolista.😓 ¡Gracias, Piqué! #ConTigoTenésTodo #LaLigaConTigo pic.twitter.com/Q0FsfNtlkZ — Tigo El Salvador (@TigoElSalvador) November 5, 2022

ADIÓS ENTRE LÁGRIMAS

Tras disputar su último partido y dar una vuelta de honor, el futbolista se dirigió desde el césped a los aficionados azulgranas presentes en el estadio, a los que les prometió que «en un futuro» volverá al club.

«Era el momento de darnos espacio, un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí», dijo el central catalán que, poco después de pronunciar estas palabras, escuchó como muchos aficionados gritaban: «¡President!» («¡Presidente!»).

«En la vida, cuando te haces mayor, te das cuenta de que a veces querer es dejar marchar«, sentenció Piqué. En ese momento tuvo que parar su discurso por la emoción.

El central barcelonés puso punto final a su discurso con una idea que ya mencionó en el vídeo en el que anunciaba su retirada: «Esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Visca el Barça, siempre!».

Tras estas palabras, el central se retrató acompañado por su familia en el banquillo del Barcelona antes de dar unos toques en el tapete verde del Camp Nous con sus hijos.