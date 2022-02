Emotiva despedida de una pareja adultos mayores antes de morir

Una imagen de una pareja de adultos mayores conmovió en redes sociales al recordar que el amor verdadero existe. La fotografía captó el momento en que dos nonagenarios se despiden en una cama de hospital días antes de fallecer por covid-19.

Derek y Margareth, quienes estuvieron casado por más de 70 años, murieron con tres días de diferencia en el Hospital General de Trafford, en Reino Unido

La historia fue contada por su hija, Barbara Smith, quien tomó la imagen que se ha viralizado en redes por lo emotivo y desgarrador de la escena.

Barbara relató que primero tuvieron que trasladar al hospital a su madre por complicaciones en su salud. Días después su estado empeoró y su pronóstico era crítico. Además, en el hospital contrajo covid-19.

Derek, por su parte, estuvo en casa durante varios días hasta que surgió la posibilidad de visitar a Margaret, con quien tuvo una relación desde los 14 años, así lo detalló Barbara a The Sun.

Y dijo que no descarta que Derek por la visita contrajo el covid-19. Peró manifestó que más allá del contagio, “no había forma de que él no fuera a verla”.

Días después, Derek tuvo un quebranto en su salud y fue hospitalizado en otro centro de salud, pero de inmediato lo trasladaron a Trafford, donde permanecía su esposa, pues los médicos había pronosticado que no le quedaba mucho tiempo de vida.

Su hija contó al medio local Manchester Evening News, que cuando su padre visitó a su madre le preguntó «¿Dónde has estado?. Y fue en ese momento que Smith tomó la última fotografía de sus padres.

«Fue un momento bastante triste, pero fue realmente encantado que ambos estuvieran juntos», agregó Barbara.

