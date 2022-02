Hombre revela último deseo de su esposa que sufre enfermedad terminal

En un foro de discusión de internet , se ha viralizado el caso de un hombre , quien contó el polémico deseo de su esposa antes de morir , pues padece una enfermedad terminal

El relato del hombre describe que a su esposa le quedan nueve meses de vida y él quiere cumplir todos sus deseos, pues reconoce su amor por ella y plasma su intención de cuidarla hasta el último día

Sin embargo, la última petición que la mujer le hizo lo dejó con la boca abierta y en un dilema , pues no sabe qué hacer

DESEO

“Me preguntó si me parecería bien si tuviera sexo con su ex por última vez”

En su publicación el hombre explica que, se sorprendió y le preguntó «por qué diablos» quería eso. La mujer explicó que fue con su expareja con quien tuvo las relaciones «más satisfactorias y más compatibles».

«Mi esposa tiene una enfermedad terminal. La previsión es que viva como máximo nueve meses. Por supuesto, estoy destruido. Hemos estado juntos durante una década. No recuerdo la vida sin ella y no sé qué voy a hacer cuando se haya ido. He estado haciendo todo lo posible para que los últimos días de su vida sean buenos y conceder cualquier deseo que pueda», añadió

«Me duele tanto que el sexo con una ex aparentemente fuera tan bueno que necesita hacerlo una vez antes de morir. Simplemente odio todo sobre esto», finalizó.