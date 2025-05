Liga Pro: Liga de Quito se reencuentra con la victoria ante Macará

Actualizado 17:41

Liga de Quito se reencontró con la victoria tras vencer a Macará 1-0, este sábado 10 de mayo del 2025. El encuentro válido por la fecha 12 de la Liga Pro se jugó en el estadio Bellavista de Ambato.

En medio de una tarde soleada y a los cinco minutos del primer tiempo Alexander Alvarado colocó el primer tanto para Liga de Quito. El delantero albo recibió un centro y de cabeza colocó el esférico en las redes del cuadro ambateño.

Tras el primer gol Macará no bajó la guardia y empezó a buscar el gol del empate, sin embargo, no le fue posible. Y aunque Liga también dio pelea, en busca de incrementar el marcador, no lo consiguió.

Se cumplieron los primeros 45 minutos del encuentro y los equipos se retiraron a los camerinos, para el tiempo de descanso.

En la parte complementaria, tanto Macará como Liga salieron en busca del gol. Para el equipo de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez la más clara fue a los 62 minutos.

Bryan Ramírez recibió, por derecha, un pase de Alexander Alvarado, y cuando en el estadio se disponían a festejar el segundo gol, la defensa de Macará evitó que el esférico entré en las redes.

El encuentro terminó a favor del equipo ‘Albo’ que se alista para enfrentar a Flamengo, el próximo jueves 15 de mayo, en Brasil, por Copa Libertadores.

