'Soñábamos con ese momento', Piero Hincapié sobre la final de Champions ante el PSG

"Él ya fue campeón esperemos que esta vez me toque a mí", manifestó el defensa ecuatoriano Piero Hincapié sobre la final de la Champions League, en la que el Arsenal enfrentará al PSG de su compatriota Willian Pacho.

En una entrevista para medios internacionales de este martes 26 de mayo de 2026, Hincapié reveló lo que significa para él este encuentro. "Llegar a una final de Champions siendo campeón de la Premier es algo muy importante", dijo.

Pacho y Piero fueron compañeros en Independiente del Valle. "Lo conozco desde muy pequeño a Willian... Cuando éramos pequeños soñábamos con ese momento", confesó el esmeraldeño, refiriéndose a la final del máximo torneo europeo.

Finalmente, aseguró que unas semanas atrás mantuvo contacto con Pacho, pero resaltó que no hablaron nada sobre el partido, sino sobre el estado de cada uno.

La final de la Champions League se jugará el sábado 30 de mayo, a las 11:00 (hora de Ecuador) en Budapest. El enfrentamiento entre el Arsenal y el PSG asegura que un ecuatoriano levante la Orejona.

Debido a este encuentro, ambos ecuatorianos no estarán presentes en el amistoso de Ecuador frente a Arabia Saudita que se jugará el mismo sábado. Sin embargo, sus nombres están escritos en la lista de convocados del DT Sebastián Beccacece para disputar el Mundial 2026.