Énner Valencia contó sobre su deseo de regresar a Emelec

El delantero ecuatoriano de 34 años vive el mejor momento de su carrera deportiva, es el máximo goleador de Turquía y el goleador histórico de la selección de Ecuador.

En entrevista con el periodista argentino, Christian Martin, el capitán de la selección ecuatoriana habló un poco de su carrera futbolística, detalló lo que fue el Mundial de Catar y sobre su actualidad en la SuperLiga de Turquía.

‘Superman’ habló de lo que fue la Copa del Mundo a nivel personal así como a nivel grupal para la selección ecuatoriana: «Para nosotros fue un Mundial muy lindo por ganar el partido inaugural lo que nadie lo había hecho, nos motivo a saber que podíamos hacer cosas buenas en el Mundial».

Énner sobre el Mundial de Catar 2022

«Hoy por hoy no hay partido fácil, sabemos que Catar no iba a ser fácil pero lo estudiamos bien, trabajamos bien el partido y lo pudimos ganar», dijo el capitán de ‘La Tri» sobre la victoria frente a Catar.

Sobre la eliminación de los ecuatorianos en el último partido contra todo pronóstico: «Gustavo y todo su cuerpo técnico estudiaron muy bien al rival, sabíamos todo lo que iba a hacer. Con lo corto que son los mundiales era un poco más complicado estudiar a los otros rivales para enfrentarlos pero igual hicimos un gran segundo tiempo contra Holanda y escogimos el peor partido (tercero) para jugar mal y al final nos quedamos fuera», dijo Valencia.

«No quería que se acabe el partido para buscar alguna oportunidad por ahí y poder por lo menos empatar el partido, pero no se dio», detalla el ecuatoriano sobre el pitido final del partido ante Senegal que terminó con la descalificación de la selección nacional.

«La selección se veía para el Mundial 2026 en Ecuador se habla mucho de eso pero clasificamos con una selección muy joven, pero no solo por clasificar sino porque en eliminatorias siempre estuvimos en los primeros puestos».

¿Posible salida del Fenerbahce?

«Por ahora creo que es difícil por lo que estamos jugando con el club y la buena relación que tengo con el entrenador. Me llegaron dos propuestas muy buenas, se las mostré al entrenador, pero él ha mostrado una gran confianza en mí y quise ser recíproco diciéndole lo que estaba pasando. Me dijo que era difícil y que peleó para retenerme. Al final de temporada veremos si me quedo o no en Fenerbahce, va a depender de muchas cosas y esperemos que sea lo mejor para el club y para mí», contó el actual máximo goleador de la superliga turca.

Valencia vive en el club su mayor racha goleadora, actualmente el equipo se encuentra segundo en la tabla de posiciones, clasificados a octavos de final de la Europa League y avanzaron a cuartos de final de la copa de ese país.

Valencia y su cariño por Emelec

El capitán ecuatoriano contó un poco sobre el cariño que le tiene al ‘bombillo’, club donde se formó como profesional y debutó. Énner jugó en el club entre 2008 y 2013. «Me siento muy identificado por todo lo que significó para mi Emelec por todo lo que me dio», dijo el goleador.

Sobre su posible retorno al cuadro del astillero dijo: «Me encantaría estar ahí, ya han habido contactos antes, pero esperemos que se dé antes de dejar el fútbol».

El delantero ecuatoriano planea alargar su etapa en la selección nacional, donde la Federación Ecuatoriana de Fútbol todavía se encuentra en el proceso de contracción de un nuevo cuerpo técnico para lo que será el proceso eliminatorio de la copa del Mundo 2026 y la Copa América 2023.

