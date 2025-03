Actualizado 15:45

Énner Valencia escogió su 11 ideal histórico de Ecuador; ¿quiénes fueron sus elegidos? La Conmebol realizó un ejercicio de memoria con el máximo goleador de la Tri en su historia. Énner Remberto Valencia se sometió a un cuestionario del órgano rector del fútbol sudamericano para escoger a la alineación ideal de Ecuador a lo largo de los años. La noticia se conoció el viernes 28 de marzo del 2025.

Valencia es el máximo romperredes de Ecuador con 46 anotaciones en 97 partidos. Lleva 11 años como seleccionado nacional. Disputó dos Mundiales y está próximo a llegar a un tercero: la Copa del Mundo del 2026, por Norteamérica.

‘Superman‘, sorpresivamente, no se puso en el once ideal. «Yo puedo ir como un suplente. Ahí hay figuras, solo pediría que me dejen entrar los últimos 10 minutos de un partido», dijo Valencia, en el video divulgado por la Conmebol en la jornada del viernes 28 de marzo.

Los escogidos por Valencia fueron: Alexander Domínguez, en el arco; en el fondo, una línea de cuatro zagueros: Ulises de la Cruz, como lateral por derecho; Piero Hincapié, Iván Hurtado como centrales y Pervis Estupiñán; En la primera línea de volantes, Moisés Caicedo y Segundo Castillo. Como ofensivos, Walter Ayoví y Antonio Valencia. Adelante, Álex Aguinaga y Agustín Delgado.

¿Quién es el entrenador de la Selección ideal de Énner? El colombiano Reinaldo Rueda. El entrenador permitió el debut de Valencia en la Tricolor, en la temporada 2014.

