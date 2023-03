Énner Valencia volverá a coincidir con Sampaoli en la Europa League

Los ecuatorianos Énner Valencia y Piero Hincapié debutan en los octavos de final de la UEFA Europa League, este 9 de marzo de 2023. Bayer Leverkusen será local ante el Ferencváros de Hungría, mientras que el Fenerbahce visitará España para enfrentar al Sevilla.

Las eliminatorias directas arrancan este jueves. Los españoles y los turcos se medirán en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán por la ida de octavos, a las 15:00 (hora de Ecuador). El delantero ‘tricolor’, que viven una racha goleadora, apunta a ser quien comandará el ataque del actual líder de la Súper Liga de Turquía.

La posible alineación del estratega portugués, Jorge Jesus, en Europa League sera con el portero Bayindir; en el bloque defensivo Ferdi Kadioglu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Lincoln. En el medio campo: William Arao, Diego Rossi, Kahveci, Miha Zajc; y en el ataque, con King y Enner Valencia.

Mientras que los dirigidos por el argentino Jorge Sampaoli saltarán al campo de juego con Bono en el arco; Montiel, Nianzou, Gudelj, Telles, Acuña, en la línea de defensa; Fernando y Rakitić en el medio campo; y Óliver, En Nesyri y Bryan Gil, en la delantera.

Sevilla viene de eliminar al PSV luego de ganarle 3-0 y caer 2-0 como visitante, mientras que Fenerbahce se clasificó a la eliminatoria, tras ganar el Grupo B de la Europa League, donde estaban Rennes, AEK Larnaca y Dinamo.

“Yo conozco bien al Fenerbahce. Hice que Enner Valencia llegara al primer equipo de Emelec y conozco a Batsyuahi. También dirigí a Luan Peres y Gustavo Henrique. El fuerte del Fenerbahce está en las transiciones, en presionar y en el poderío de sus delanteros”, dijo Sampoli, sobre el pasado que tuvo en Emelec y porque fue quién debuto a Valencia en primera categoría.

El otro ecuatoriano que jugará los octavos de final es Piero Hincapié. El defensor es uno de los referentes del bloque defensivo del Leverkusen. El equipo de Xabi Alonso apunta a ser protagonistas frente a los húngaros después de clasificar a octavos, tras una gran remontada en el partido de vuelta. Con eso buscarán avanzar hasta las instancias finales del torneo. El duelo se disputará en el BayArena, en Alemania.

El partido más atractivo de la jornada se jugará en Inglaterra. Los ‘diablos rojos’ jugarán en Old Trafford frente al Real Betis Balompié. El equipo inglés, que viene de ser humillado por el Liverpool, con un 7-0 en condición de visitante en la Premier League, quiere voltaer la página y continuar con los buenos resultados con los venía el conjunto dirigido por Erik ten Hag. Después de eliminar al Barcelona en la ronda de 32, los ingleses buscarán cargarse a otro equipo español. El juego está previsto para las 15:00 (hora de Ecuador).

