El Ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo que tras las recomendaciones que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) hizo al Presidente Lasso para combatir el terrorismo en el país se firmará un Decreto Ejecutivo que permita a las Fuerzas Armadas intervenir con armamento letal. Esta firma se haría este mismo miércoles 3 de mayo de 2023, en horas de la tarde.

“Aquí hay un mensaje absolutamente claro al terrorismo. Hay que perseguirlo y también hay que sancionarlo, para ello tenemos las herramientas jurídicas necesarias”, dijo el Ministro, en entrevista con Teleamazonas.

Además dijo que está por emitirse el informe para segundo debate de la reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas, de forma permanente y sin necesidad de un estado de excepción, puedan involucrarse en temas de seguridad interna.

Cucalón sostuvo que el Cosepe calificó al terrorismo como una amenaza al Estado porque considera que atenta contra su estructura y soberanía. Asimismo, insistió en que con el Decreto, los uniformados tendrán la potestad de hacer uso de armamento letal para combatir esta problemática.

Reforma económica urgente

El Ministro de Gobierno dijo que en los próximos días el ministro de Economía, Pablo Arosemena, va a anunciar y presentar un proyecto económico urgente que va en la línea de ayuda dirigida a la clase media con el tema de reducción de impuestos.

“Creo que es una medida positiva, están ultimando los detalles y en los próximos días esperemos presentarla y trabajar de la mano con la Asamblea Nacional sobre este tema”, expuso Cucalón.

A su criterio, se trata de una «acción de Gobierno permanente» e insistió en que es el momento adecuado para hacerlo. “Creo que va a ayudar muchísimo, es un tema positivo a grandes capas, del sector medio con un tema de deducción”, agregó.

Juicio político

Finalmente, Cucalón anunció que el presidente Lasso hará uso de su derecho a la defensa en el Pleno de la Asamblea Nacional. “En el proceso que está sustanciado en la Comisión de Fiscalización queda claro: el Presidente de la República no ha cometido peculado alguno, no hay prueba alguna. Por tanto no es responsable de las acusaciones que le han hecho; eso para nosotros es importante por transparencia” dijo Cucalón

También señaló que al país le interesa la seguridad ciudadana, y no este tema (el juicio político) “Que trata de distraer al pueblo ecuatoriano para saciar inconfesables intereses. Hay más grandes preocupaciones como país, como Gobierno, como ciudadanos para trabajar en conjunto”, concluyó.

