Napoleón Santamaría: En 2025 la caja fiscal se verá afectada por devolución de impuestos

“La caja fiscal el próximo año se va a ver seriamente afectada. El país va a tener que hacer una devolución de muchos impuestos”, aseguró Napoleón Santamaría, experto tributario.

«Al Estado le queda más o menos 17 200 millones de dólares por recaudación, eso el 56% de los ingresos totales del Presupuesto General del Estado«, añadió Santamaría este martes 17 de diciembre del 2024 en el espacio de Entrevistas en 24 Horas, de Teleamazonas.

Explicó que este año la recaudación supera los 18 000 millones de dólares porque se cobraron impuestos únicos como la autorretención a las empresas, el cobro a los bancos o la amnistía tributaria. Sin embargo, el próximo año se debe realizar una devolución de los valores extras que se generaron por medio de notas de crédito.

El experto tributario señaló que cada punto que se incrementó en el IVA le dejaron al país alrededor de 540 millones de dólares. Aunque precisó que el comportamiento de este tributo a lo largo del año fue «muy variado».

Según Santamaría, sí es necesario eliminar algunos impuestos que no le aportan al país, como el de los vehículos que, asegura, no le genera ingresos al país. Además, considera que hay tributos como el ISD que no afecta a las importaciones.

El ISD es un impuesto que ahora entendieron que no afectaba las importaciones porque se entregaba como crédito tributario. «El ISD no solo le da 1200 millones de dólares al país, sino que inhibe que el ecuatoriano tome sus capitales y los lleve al exterior», señaló Santamaría.

Otro como el ICE, dijo, es válido en América Latina porque no le prohíbe nada a las personas, sino que da la opción de consumir o no ciertos productos.

