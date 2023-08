Otto Sonnenholzner: Subestimamos el aparato de mentiras y calumnias del correísmo

“Subestimamos el aparato de mentiras y calumnias que tiene activado el correísmo, lograron posicionar narrativas que afectaron nuestra imagen, nuestra candidatura”. Así lo aseguró Otto Sonnenholzner, excandidato presidencial, este jueves 24 de agosto de 2023, en el espacio de Entrevistas de Teleamazonas.

Sobre Daniel Noboa, Sonnenholzner aseguró que contó con “la ventaja de que no tuvo que resistir ningún ataque durante los 45 días de campaña porque nadie lo vio venir. Él llega al debate con menos del 3% de intención del voto y en esa semana se potencializa, pero tiene mucho mérito”.

Y añadió: “Le escribí un mensaje a Daniel (…) No conozco aún su plan de Gobierno porque la verdad no me fije en los demás candidatos durante la elecciones, estábamos concentrados en nuestra propuesta»

Además, Sonnenholzner aseguró que “yo no aspiro ni deseo nada, ni quiero participar de ningún Gobierno en este momento (…) Yo no puedo decir cómo va a votar la gente que nos respaldó, ni soy nadie para decirles cómo votar. Yo siempre he estado en contra del autoritarismo y la corrupción y esa es la razón principal por la que me metí en política”.

