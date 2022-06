ENVIVO | La Conaie se pronuncia en tercer día de movilizaciones

Los máximos dirigentes de las organizaciones indígenas y agrupaciones afines al movimiento hicieron un balance de las protestas iniciadas en Ecuador el pasado lunes 13 de junio del 2022.

En las intervenciones se ratificaron en continuar la paralización y radicalizar la protesta. Condenaron la represión y detención de dirigentes a quienes llamaron a resistir.

Llamaron a las autoridades del Ejecutico y Legislativo a trabajar en leyes en beneficio de los campesinos y agricultores de sus comunidades.

Piden la condonación de deudas de hasta 10 mil dólares en las cooperativas y bancos para los agricultores. Piden el debate de leyes en favor de la redistribución de la tierra, además de dar incentivos para el desarrollo del sector agro-industrial.

El presidente de la Fenocin, Gary Espinoza, señaló que más sectores se están sumando a la protesta social, como algunos miembros del transporte y la FEUE.

Por su parte, el dirigente Agustín Cachipuendo, agradeció a todos los que se han sumado a la protesta social y recordó las demandas de políticas públicas por parte del Gobierno Nacional.

Leonidas Iza llamó a escuchar al pueblo

Leonidas Iza, rodeado de simpatizantes, señaló que el Gobierno debe responder los 10 puntos de demanda de las organizaciones sociales.

Llamó a sus compañeros de lucha a resistir y mantener la protesta social en el marco de la Constitución.

Señaló que el fue secuestrado y no detenido por las fuerzas del orden del Gobierno la madrugada del pasado martes 14 de junio. Llamó a no dañar la imagen del moviento indígena y pidió no detener a quienes protestan en las calles.