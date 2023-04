Recrean con inteligencia artificial la erupción del Cotopaxi de 1877

El Municipio de Quito presentó, este 28 de abril del 2023, una recreación en video de la erupción del volcán Cotopaxi ocurrida el 26 de junio de 1877, un audiovisual elaborado con Inteligencia Artificial (IA) que busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención.

El Cotopaxi, un nevado de 5 897 metros de altura y situado a unos 45 kilómetros al sureste de Quito, desde hace varios meses presenta un nuevo pulso eruptivo con una actividad considerada moderada que se manifiesta con constantes expulsiones de gases y ceniza.

El proyecto audiovisual se basa en textos de la época que relatan los efectos y revelan detalles del fenómeno vivido en junio de 1877. La última gran erupción del coloso y cuyos efectos llegaron a Quito e incluso hasta el océano Pacífico.

La preparación de la población ante una posible erupción volcánica hace la diferencia.

El vulcanólogo Hugo Yepes, un exdirector del Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional, dirigió el proyecto audiovisual desde el ámbito científico. Mientras que la realización corresponde a la unidad de Comunicación del Ayuntamiento.

Los textos ‘Travels Amongst the Great Andes of the Equator (Viajes a través de los majestuosos Andes del Ecuador de 1879)’ del explorador inglés Edward Whymper, y las ‘Memorias sobre el Cotopaxi’, del científico alemán Thedor Wolf, son algunos de los escritos en los que se basa el filme.

Además, está realizado con un boletín del Observatorio Astronómico de Quito editado en 1878, de Juan Menten, y el relato de la erupción descrita por el sacerdote italiano Luis Sodiro en ese mismo año.

