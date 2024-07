España vence a Inglaterra y se consagra campeona de la Eurocopa 2024

España venció 2 – 1 a Inglaterra en una final vibrante en el Olímpico de Berlín y se consagra campeona de la Eurocopa 2024 este domingo 14 de julio del 2024. Nico Williams y Mikel Oyarzabal permitieron que La Roja alzara su cuarto título de este torneo de la historia.

Durante el primer tiempo el cotejo fue muy parejo. Los 45 minutos se vivieron con gran tensión y casi nada de ocasiones claras de gol, a excepción de la intervención de Jordan Pickford a un disparo de Fabián Ruiz.

España no pudo exhibir las virtudes que le han conducido a la final con una racha de triunfos en seis partidos. Los dirigidos por Luis de la Fuente no pudieron superar el planteamiento de Gareth Southgate para generar ocasiones de gol. Mientras que Inglaterra buscó el contragolpe y no inquietó a Unai Simón hasta el tiempo extra con un remate de Phil Foden.

La segunda mitad tuvo más emociones y La Roja salió decidida a ampliar el marcador, pero Inglaterra también mostraba destellos de claridad. A los 46 minutos, Lamine Yamal condujo el primer gol tras asistir a Nico Williams, quien por la izquierda sacó un remate cruzado y puso en ventaja a los españoles.

Inglaterra era más cauta y una de las apariciones más claras llegaba de la mano de Jude Bellingham a los 63 minutos. El futbolista del Real Madrid probó un tiro desde fuera del área que salió desviado.

Dos minutos después, España respondía con Lamine Yamal, quien con un potente tiro buscaba ampliar el marcador pero Jordan Pickford ahogaba el grito de gol.

Los tres leones empezaron a demostrar superioridad y a los 72 minutos apareció Cole Palmer. El centrocampista del Chelsea F. C. con un fuerte tiro desde fuera del área venció a Unai Simón y mandó al balón al fondo de las redes.

A los 81 minutos, volvió a desperar España y una intervención de Pickford mantuvo el 1 – 1 en la final de la Eurocopa 2024. Cinco minutos después, Marc Cucurella asistía a Mikel Oyarzabal para ponerlos en ventaja nuevamente.

Inglaterra tuvo una clara oportunidad para empatar en los minutos finales, pero la oportuna intervención de Unai Simón y Dani Olmo mantuvieron el marcador. El cotejo terminó 2-1 a favor de los españoles.

Hijos de migrantes en La Roja

Dos estrellas de la tetracampeona europea son hijos de la migración. Nico Williams, quien marcó uno de los dos goles de la final ante Inglaterra, y Lamine Yamal, autor de la asistencia para ese gol, tienen sus orígenes en África.

Los padres de Nicholas Williams Arthuer, oriundos de Ghana, llegaron a España cruzando el desierto del Sahara, sin comida ni agua, y saltaron la valla de Melilla mientras la madre estaba embarazada de Iñaki, su hermano mayor.

Posteriormente arrestados, llegaron a Bilbao gracias a la ayuda de un sacerdote Claretiano y de un abogado.

Nico nació en Pamplona, el 12 de julio de 2002. Su familia se había instalado allí cuando su hermano Iñaki comenzó su etapa escolar. Actualmente, la estrella de la Selección española es delantero en el Athletic Club, donde también juega su hermano Iñaki, seleccionado de Ghana.

Yamine Lamal acaba de cumplir 17 años. La estrella del Barça nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat (España). Su padre es marroquí y su madre de Guinea Ecuatorial.

El 8 de septiembre de 2023, pese al interés de la selección de Marruecos, debutó con la selección de España ante Georgia, marcando un gol, lo que le convirtió en el futbolista más joven de la historia en jugar y marcar para España a los 16 años y 57 días.

El 9 de julio de 2024, durante el partido de semifinales contra Francia, se convirtió en el jugador más joven en marcar en una Eurocopa a los 16 años y 362 días.

