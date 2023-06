El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, calificó de “grave, preocupante e inaceptable” las amenazas contra la integridad de la fiscal general del Estado, Diana Salazar y su familia.

En el espacio de entrevistas de Teleamazonas de este jueves 1 de junio del 2023, Saquicela dijo que no se puede llegar a este nivel de conflictividad en el Ecuador y recuerda la importancia de respetar la institucionalidad, la democracia y el estado de derecho.

“Como representante de la Función Judicial del Ecuador exijo el respeto de los derechos de todos quienes hacemos parte de la Función Judicial del país”, dijo Saquicela.

El Presidente de la Corte Nacional de Justicia sostuvo que a través de estas amenazas e intimidaciones lo que se pretende es intentar torcer las resoluciones de quienes hacemos la función judicial.

Sobre la actuación del Consejo de la Judicatura

Iván Saquicela fue enfático al señalar que ha quedado sorprendido con el informe del subdirector de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura. No es posible, jurídicamente no se puede y la Constitución del Ecuador y el Código Orgánico de la Función Judicial son muy claros al determinar que la Fiscal General del Estado está sujeto a control político, pero no puede instaurarse un sumario administrativo y una eventual destitución por parte del Consejo de la Judicatura.

Saquicela cree que el Pleno del Consejo de la Judicatura iba a cometer un grave error al que se lo estaba induciendo por parte del subdirector de Control Disciplinario con un informe severa y gravemente errado.

La máxima autoridad de la Corte Nacional de Justicia hizo un llamado al Consejo de la Judicatura a no cometer estos errores y exhortó a su titular Wilman Terán a cesar de sus funciones al director de Control Disciplinario para que no exista duda alguna. Además exhorto a respetar la institucionalidad y el estado de derecho.

El grave error del informe

Iván Saquicela sostiene que el informe presentado por Santiago Cueva Jiménez quien elabora y suscribe el informe presentado al Pleno del Consejo de la Judicatura contiene gravísimos errores por dos razones puntuales:

Primero el informe señala la competencia del Consejo de la Judicatura cuando la Fiscal General es susceptible de juicio político, y segundo dice que hay indicios de documento falso y sugiere el sumario administrativo. Ese es un acto irresponsable y violatorio del derecho que pone en peligro a toda la Función Judicial del Ecuador.

Finalmente, Iván Saquicela negó tajantemente que en la Corte Nacional de Justicia se esté fraguando revisión de casos y mucho menos. Que sepa el Ecuador, que nosotros no somos actores políticos, dijo Saquicela.

Recordó que él mismo fue parte del tribunal que condenó en el caso sobornos y se trata de una sentencia firme, una sentencia de condena y por lo tanto negó los criterios y voces que hablan de supuestas revisiones.

