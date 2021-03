Esteban Chaves gana la cuarta etapa de la Volta a Catalunya

La cuarta etapa de la Volta a Catalunya 2021 tuvo intensas emociones a lo largo de los 166.5 kilómetros de disputa, misma que ganó el colombiano Esteban Chaves.

Los ciclistas unieron las localidades de Ripoll y Port Ainé en la considerada etapa más difícil de la competencia, en algo más de 4:29’47».

El ciclismo colombiano celebró gracias a Chaves quien, además, se llevó los tres premios de montaña, el último de ellos en la meta.

En el grupo perseguidor de Chaves llegaron Woods, Thomas, Yates, Kuss, Valverde, Porte, Kelderman, Quintana y Hamilton para el ‘top 10’; todos a 7 segundos del ganador.

Por su parte, el equipo Ineos, del ecuatoriano Richard Carapaz, se consolidó como el más fuerte por el momento con el 1-2-3 en la clasificación general.

Adam Yates siguió de líder, ayudado por sus coequiperos Richie Porte y Richard Carapaz, quien nuevamente hizo un destacado trabajo de gregario.

En la clasificación general aparecen: Yates, con 14:14’15»; le sigue Porte a 45 segundos y Thomas, a 49, todos del Ineos Grenadiers.

Esteban Chaves, con su demostración de fuerza, a siete kilómetros de meta, abrió un hueco para descontar tiempo y ubicarse sexto de la general. Ahora está a 1 minuto y 4 segundos del liderato.

Este viernes se llevará a cabo la quinta etapa entre La Pobla de Segur y Manresa, con 201 kilómetros. Habrá dos premios de montaña, uno de tercera y el otro de primera categoría.

Here's that updated #VoltaCatalunya100 GC after the queen stage:



1⃣ @AdamYates7: 14:14:15

2⃣ @richie_porte: +45"

3⃣ @GeraintThomas86: +49"



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/GXFuKJu2xT