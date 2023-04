Estudiante de 13 años evita siniestro de bus escolar en EE.UU.

Un adolescente de 13 años impidió que un bus escolar en el que viajaba tuviera un accidente después de que la conductora se desmayara. Las cámaras de seguridad del automotor captaron la heroica acción del estudiante.

El hecho ocurrió el miércoles 26 de abril del 2023. La conductora transportaba a sesenta estudiantes del Carter College de la localidad de Warren, al norte de Detroit (Estados Unidos ) y de un momento a otro «perdió el conocimiento» al volante.

De inmediato, el joven, identificados como Dillon Reeves, saltó de su asiento para tomar el control del bus. el estudiante toma con una mano el volante, pisa el freno y logra detener el automotor en medio del pánico de los menores de edad. Luego, continuó manteniendo la calma y pidió a sus compañeros que llamen «inmediatamente» a los servicios de rescate.

School bus driver, driving 66 children in Michigan, has medical emergency and becomes incapacitated. 13-year-old Dillon Reeves jumps to the rescue and brings the bus to a halt. (Video: WXYZ) pic.twitter.com/0WqsMHwJze