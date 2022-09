Eugenia Cortez, una docente con discapacidad visual, elabora material didáctico en sistema braille para potenciar los sentidos de sus estudiantes.

Cada clase María Eugenia inicia con un gran estusiasmo y propucar impactir múltiples enseñanzas de vida a cada uno de sus estudiantes.

Ella asegura que sus discapcidad le permite tener una mejor conexión y entedimiento con sus alumnos. Incluso dice que puede identificar cuando ellos se sienten mal emocionalmente, situación que ha permitido evitar que muchos no dejen de estudiar.

La docente relata que cuando sus estudiantes están desorientados emocionalmente quieren claudicar les aconseja y es les ha permitido seguir adelante y superarse.

Esta maestra ha laborado casi toda su vida en el Centro Municipal de Apoyo para Personas con Discapacidad Visual ‘Cuatro de Enero’. Además, ha podido plasmar su vocación en el material didático en braille, que elaboró con sus propias manos para potenciar los sentidos de sus estudiantes.

Su pasión por la educación la han hecho merecedora de la admiración, cariño y respeto de todos sus alumnos, que destacan sus paciencia y amor por impartir sus conocimientos.

«Cualquier profesor que he tenido no se compara con la miss María Eugenia. Ella tiene el don de gente, aparte de profesora es amiga, sabe escuchar. Esta escuela no sería lo mismo sin ella», señala una de sus alumnas.

Eugenia, quien se desempeña desde hace casi cuatro décadas como docente, dice que no le hace falta observar a sus alumnos para sentir una conexión expecial con cada uno.

Revisa su hitoria en el siguiente video: