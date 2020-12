0 0

El director técnico de Barcelona, Fabián Bustos, dejó la polémica instalada sobre la mesa tras la final entre Barcelona y Liga.

En declaraciones posteriores al partido, el estratega hizo un reclamo público sobre el uso del Video Assistant Referee (VAR), se refirió a una jugada particular.

En determinado momento del partido, el juez mostró una tarjeta amarilla al jugador de Liga, Junior Sornoza, tras agresión sin balón sobre Damián Díaz.

Al respecto, Fabián Bustos dijo: “quisiera escuchar el audio (del VAR) y espero que no pasen 3 semanas (en referencia a los audios no entregados del VAR del Clásico del Astillero), para saber porqué no fue expulsado el jugador”.

A criterio de Bustos, el juez central Augusto Aragón debía sacar tarjeta roja al 10 de la U. Sin embargo, con el correr de las horas han salido videos que muestran la acción previa a la reacción del jugador de Liga.

Y es que las imágenes muestran que antes, Damián Díaz pateó en los tobillos a Junior Sornoza, motivo por el cual el jugador de Liga también da su golpe al 10 de Barcelona.

Fabián Bustos DT @BarcelonaSC: Quisiera escuchar el audio y espero que no pasen 3 semanas para saber por qué no fue expulsado el jugador. Vamos a intentar ser campeones del fútbol ecuatoriano, tenemos argumentos y jugadores de calidad como ellos#LaRadioQueSiempreEstá — Radio La Red 102.1FM (@LaRedEcuador) December 24, 2020

En video, mira la acción polémica que se viraliza en redes sociales, el cruce de patadas y golpes entre Díaz y Sornoza, los 10 de ambos equipos.

Díaz provocó la tarjeta amarilla de Sornoza con esta acción https://t.co/e1zcesYj4E pic.twitter.com/YGNwCOz6oa — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 24, 2020

