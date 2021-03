De acuerdo con información a la que tuvo acceso BuzzFeed News, la empresa tecnológica Facebook estaría desarrollando una nueva versión de Instagram dirigida para menores de 13 años. El trabajo ‘en la juventud’ sería una de las prioridades para la mitad de 2021.

Dentro de documentos internos de la compañía se explica que el objetivo es “desarrollar una versión de Instagram que permita a las personas menores de 13 años utilizar Instagram por primera vez”. Esta nueva app contemplaría requerimientos de ‘integridad y privacidad’ para que la experiencia sea segura y confiable para los padres.

A la par, Facebook se encuentra desarrollando funciones con las cuales los niños no lleguen a la aplicación actual mintiendo sobre su edad o que adultos puedan escribir mensajes directos a menores que no les sigan. Iniciativas como estas todavía no se han implementado hasta el momento.

La nueva versión ‘kids’ ha sido encargada al jefe de Instagram, Adam Mosseri, y el vicepresidente de la red social, Pavni Diwanji, que participó en el desarrollo de YouTube Kids. BuzzFeed News ratificó que la versión del sitio aún está en sus fases iniciales.

Fuente | Infobae/BuzzFeed News