Instagram suspende una de sus funciones más populares

Instagram suspendió recientemente la opción de compartir publicaciones que constan en el muro de fotografías de cada perfil, más conocido como ‘feed’, en las historias.

Sin embargo, la suspensión de esta función no ha sido del agrado de todos.

«Estamos probando un cambio en la manera de compartir el contenido en las historias», anunció la aplicación y aseguró que la decisión tomó en cuenta las preferencias de los usuarios.

No obstante, varias personas han expresado su descontento a través de otras plataformas como Twitter e incluso han creado memes al respecto. Al parecer, la medida pretende evitar el ‘spam’ o las publicaciones no deseadas.

como que ya no puedo subir publicaciones a las historias de Instagram???? pic.twitter.com/ljYiypGniL

El mensaje de Instagram explica que «gracias a las opiniones de los miembros de nuestra comunidad, sabemos que quieren ver menos publicaciones del ‘feed’ en las historias. Durante esta prueba, no podrás agregar publicaciones del ‘feed’ a tu historia».

Instagram ya no va a dejar que subamos publicaciones a historias y por un lado estoy enojada porque ya no voy a poder subir posteos de otras cuentas, pero a su vez tampoco va a haber gente autopublicando sus selfies tapadas con un emoji y un NEW POST. Ojo eh. pic.twitter.com/UAdDtXliXn