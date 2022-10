Fallece María Salud Ramírez, la mujer que inspiró a ‘Mamá Coco’

La mujer que inspiró al personaje de Mamá Coco en la película ‘Coco’, producida por los estudios Pixar y ganadora del Oscar en 2017 a mejor cinta de animación, falleció este domingo, informaron autoridades mexicanas.

«Lamento profundamente el fallecimiento de Doña María Salud Ramírez Caballero, ‘Mamá Coco’, mujer incansable y ejemplo de vida, quien fuera inspiración para este amado personaje que dio la vuelta al mundo», informó por Twitter Roberto Monroy, secretario de Turismo de Michoacán (oeste), el estado de donde era originaria.

Según información de medios locales, Doña María había cumplido 109 años en septiembre pasado y murió en su pueblo natal de Santa Fe de la Laguna, cercano al turístico lago de Patzcuaro, famoso por su colorida celebración del tradicional Día de Muertos.

Tras el éxito de la película, que retrata esta arraigada festividad mexicana, la anciana se había convertido en una especie de celebridad. Turistas la visitaban para tomarse fotos con ella ante su notorio parecido con el personaje animado.

‘Coco’ relata la historia de un niño que se embarca en un viaje fantástico al mundo de los muertos para conocer la historia de sus ancestros, en particular de su tatarabuelo, el padre de Mamá Coco.

«El mayor agradecimiento a la gente de México. ‘Coco‘ no existiría sin su cultura y tradiciones infinitamente bellas», dijo Lee Unkrich, el director de la cinta cuando recibió el Óscar en marzo de 2018.

