El técnico venezolano César Farías se disculpó con todo el pueblo ecuatoriano tras el episodio de violencia que protagonizó el domingo en el partido Delfín vs. Aucas, en el estadio Jocay de la ciudad de Manta.

“Quiero pedir disculpas a la familia ecuatoriana porque no es la imagen que quiero que conserven de mi”, dijo el DT de Aucas, en entrevista con el periodista Óscar Portilla del programa Deportivismo, de este lunes 12 de junio del 2023.

Farías sostuvo que él solo reaccionó tras ser atropellado por el jugador de Delfín Juan Pablo Ruiz. “La violencia no es justificable, pero yo no le pegué a nadie, no le pegué un puño a nadie. Reaccioné a que me atropellaron fuertemente. Tampoco estoy diciendo que está bien, no es justificable. Lo que quiero que entienda la gente es que hubo un motivó que me descolocó durante unos segundos”.

Farías aseguró que el jugador pudo haber evitado el impacto. “Estoy convencido que lo pudo haber evitado, que ha podido desacelerar y también cambiar de dirección”, dijo. Y añadió que en las imágenes se puede observar que el jugador lo “impacta con la rodilla, con el antebrazo el codo y me lleva todo por delante”.

El estratega también golpeó con su brazo izquierdo a Bryan Oyola, ante esto dijo que el jugador lo agredió verbalmente, “me insultó por mi nacionalidad”, manifestó.

Tras este episodio, el árbitro del encuentro mostró la tarjeta roja y expulsó del campo de juego a Farías.

Pero, las agresiones no terminaron ya que el jefe de prensa de Aucas, Manolo Illescas, también agredió a un periodista cuando este intentaba registrar la salida de Farías.

Hasta las 08:15 de este lunes no existió un pronunciamiento oficial por parte del club, de la LigaPro, referente a la sanción que puede recibir el estratega venezolano.

Sanción

Ante la sanción que Farías sabe tendrá que afrontar, dijo que la asumirá, pero resaltó que él también conoce de derechos deportivos y que se defenderá. Añadió que en este episodio no se registraron lesiones a jugadores.

Según el reglamento, Farías podría enfrentar una suspensión de dos meses a un año.

