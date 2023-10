Fausto Cobo: Las cárceles de Ecuador son el infierno

«Las cárceles del país no son el cielo, son el infierno. Hay pocos ecuatorianos que estamos dispuestos a afrontar esos riesgos de la familia y propios», señaló Fausto Cobo, director encargado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai).

En el espacio de entrevista de Teleamazonas, de este 10 de octubre del 2023, Cobo evitó referirse con detalles sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y los crímenes de los implicados en la Penitenciaría del Litoral y la Cárcel de El Inca. No obstante, aseguró que todos estos hechos están en investigación y colaborará con la justicia en lo que le corresponda.

“No voy a hablar de ese tema porque está en indagación previa y mi palabra como director de inteligencia tiene una repercusión directa en la justicia. Yo estoy dispuesto en ir a la justicia y decir lo que se ha hecho y no se ha hecho. Estoy con la conciencia tranquila porque he hecho lo que he podido con los medios disponibles», aseguró.

Además, sobre la crisis carcelaria indicó que en las ocho semanas que quedan al Gobierno «no se van a solucionar las vulnerabilidades» de los centros penitenciarios. Por ello, Cobo afirmó que su trabajo se enfocará en «mejorar los protocolos y tener una dirección más cercana a lo táctico y operativo».

Para ello, el funcionario dice que buscará mejorar el ingreso y salida de las personas privadas de libertad y colaboración de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. «Todo eso se logra con el ejemplo, estando en el campo de batalla, y no voy a cambiar al persona porque en estas ocho semanas prefiero irme con lo que tengo», añadió.

Finalmente, sobre la situación en la que recibe las cárceles, Fausto Cobo dijo que, hasta este martes, no ha recibido un informe del anterior director y aseveró que tomarán las decisiones oportunamente.

Mire a continuación la entrevista completa:

