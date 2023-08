Fausto Murillo: Es ilegal la destitución al juez Walter Macías

“Debe haber tres votos conformes, al menos, para proceder a la destitución de un servidor. En mi concepto es ilegal (la destitución del juez Walter Macías) No se cumplió lo que dice la norma y se destituyó con dos votos positivos y tres abstenciones (…) Fue mayoría la abstención y minoría lo positivo”. Así lo aseguró Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, este miércoles 30 de agosto de 2023, en el espacio de Entrevistas de Teleamazonas

Murillo sostuvo que “en febrero asumió la gestión Wilman Terán. Se consolidó una mayoría conformada por Terán, el vocal Javier Muñoz y la vocal Maribel Barreno. Esa mayoría, desde la primera sesión, lo que hizo es remover a todos los directores nacionales, subdirectores y directores provinciales en todo el país. Fausto Murillo ha trabajado, desde ese momento, en minoría. Yo me he apartado de las decisiones de esta consolidación de tres vocales que han tomado las riendas del Consejo de la Judicatura».

Y añadió: «En mi condición de vocal, entre pares, no tengo la autoridad para exigir que den un paso al costado o renuncien (…) Yo no tengo porque renunciar, estoy cumpliendo mi trabajo. Si alguien tiene algún elemento de tacha para Fausto Murillo que lo diga, a mí me han buscado juicio político, remoción y no han encontrado nada”.

