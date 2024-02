Henry Kronfle anuncia fecha para segundo debate de ley que propone alza del IVA al 15%

El segundo debate para tratar el proyecto de Ley que propone el alza del IVA al 15% será el martes 6 de febrero del 2024. Así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, este jueves 1 de febrero del 2024.

En una entrevista, Kronfle aseguró que la votación debería ser por temática y en cuatro mociones referentes al alza del IVA, Impuesto a la Salida de Divisas, contribución especial e impuesto a las utilidades de la banca. Mientras tanto en la Asamblea Nacional se analizan los posibles escenarios que tiene el Gobierno.

¿Qué dice el segundo informe?

La Comisión de Desarrollo Económico aprobó, con cinco votos a favor, el miércoles 31 de enero, el informe para el segundo debate en el pleno. En este documento se señala los siguiente:

IVA: la tarifa permanente será del 13 % y subirá temporalmente al 15 % durante el 2024, 2025 y 2026. Los materiales de construcción tendrán una tarifa del 5%

será del 13 % y subirá al 15 % durante el 2024, 2025 y 2026. Los materiales de tendrán una tarifa del 5% Impuesto a la Salida de Divisas al 5 %

al 5 % Contribución temporal única del 3,25 % de las utilidades gravadas con el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2022, a las sociedades que obtuvieron ingresos en ese periodo. Se excluyen a las micro, pequeñas empresas, bancos y cooperativas de ahorro y crédito.

del 3,25 % de las utilidades gravadas con el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2022, a las sociedades que obtuvieron ingresos en ese periodo. Se excluyen a las micro, pequeñas empresas, bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Contribución entre el 5 y 25% de las utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito generadas durante el periodo fiscal 2023.

Y quedó fuera una contribución temporal de la remuneración de las personas en relación de dependencia con sueldos que superen los 1 000 dólares.

Archivo, Ministerio de la Ley y Veto

Para la aprobación del proyecto de ley económico urgente se necesitan 70 votos. Sin embargo, el Gobierno no cuenta con ese apoyo pues las bancadas más numerosas han expresado su rechazo al alza del IVA al 15% para enfrentar el conflicto armado interno.

La propuesta de la Comisión de Desarrollo Económico es que la propuesta se vote por artículos con el objetivo de tener un análisis más minucioso por parte del pleno. Sin embargo, esto está sujeto al veto del presidente Daniel Noboa y podría insistir en esta medida.

Además, el Gobierno tiene la posibilidad de enviar por el Ministerio de la Ley. Para ello, en la Asamblea se debió agotar el debate y no tener los votos mínimos. «Hacer que un proyecto económico urgente pase por el Ministerio de la Ley significaría que no habríamos discutido ni consensuado como lo debíamos hacer en su momento».

No obstante, para los asambleístas que no están de acuerdo queda abierta la posibilidad del archivo o de negar el proyecto de ley. Y desde las bancadas opositoras no descartan esta opción. «Tiene que archivarse y tendría que construirse una nueva normativa que realmente paguen los que más tienen«, dice Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik.

Mientras que los legisladores del Partidos Social Cristiano (PSC) dicen que todavía no han definido una postura pero aseguran que tendrán una alternativa adicional. Y los asambleístas independientes tampoco han definido su voto.

